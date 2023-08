Titolo: Operaio/a addetto/a alla cucitura



Azienda: e-work



Descrizione:: : OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA CUCITURA La risorsa utilizzerà macchinari a due aghi e lineari per cucitura di cuscini e divani… esperienza come operaio generico; – Diploma; – Ottima manualità; – Residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro…



Luogo:: Lissone, Monza Brianza

