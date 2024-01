Titolo: Operaio/a



Azienda: Tempus



Descrizione:: Tempor SpA, agenzia per il lavoro di Bergamo, cerca per azienda cliente OPERAIO/A La nostra azienda cliente… REQUISITI · Pregressa esperienza come operaio/a · Buona manualità · Precisione e serietà · Disponibilità immediata…



Luogo:: Albino, Bergamo

