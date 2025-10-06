19.1 C
Operai Stampaggio Plastica a Isola Rizza: Opportunità di Crescita Professionale

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Operai addetti allo stampaggio grafico su plastica – Isola Rizza (VR)

Azienda: Synergie

Descrizione lavoro:
La figura cercata sarà responsabile della gestione dei processi di stampa su materiali plastici, occupandosi della preparazione e della manutenzione delle macchine da stampa. Si richiedono competenze in ambito grafico e una buona conoscenza delle tecniche di stampa, oltre a precisione e capacità di lavorare in team. È Valutata positivamente l’esperienza pregressa nel settore. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro dinamico.

Località: Isola Rizza, Verona

Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 07:08:13 GMT

