Operai Stampaggio Plastica a Isola Rizza: Opportunità di Crescita Professionale

Titolo lavoro: Operai addetti allo stampaggio grafico su plastica – Isola Rizza (VR)



Azienda: Synergie



Descrizione lavoro:

La figura cercata sarà responsabile della gestione dei processi di stampa su materiali plastici, occupandosi della preparazione e della manutenzione delle macchine da stampa. Si richiedono competenze in ambito grafico e una buona conoscenza delle tecniche di stampa, oltre a precisione e capacità di lavorare in team. È Valutata positivamente l’esperienza pregressa nel settore. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro dinamico.



Località: Isola Rizza, Verona



Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 07:08:13 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!