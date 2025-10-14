Operai Stampaggio Grafico su Plastica a Isola Rizza: Unisciti a Noi!

Titolo lavoro: Operai addetti allo stampaggio grafico su plastica – Isola Rizza (VR)



Azienda: Synergie



Descrizione lavoro:

La figura cercata sarà inserita nel reparto produttivo e avrà la responsabilità di gestire il processo di stampaggio grafico su materiali plastici. È richiesta esperienza pregressa nel settore, competenze specifiche nel funzionamento delle macchine da stampa e capacità di interpretare i progetti grafici. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo. Inoltre, è apprezzata la predisposizione al lavoro di squadra e l’attenzione ai dettagli.



Località: Isola Rizza, Verona



Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 00:55:58 GMT

