Operai stampaggio grafico su plastica a Isola Rizza – Opportunità creativa e dinamica

Titolo lavoro: Operai addetti allo stampaggio grafico su plastica – Isola Rizza (VR)

Azienda: Synergie

Descrizione lavoro:
La risorsa sarà inserita nel settore stampa grafica, occupandosi della lavorazione e stampa su plastiche. Tra le responsabilità principali figurano il controllo qualità delle produzioni, la gestione delle macchine per la stampa e la collaborazione con il team per ottimizzare i processi produttivi. Sono richieste competenze tecniche nel settore e capacità di lavorare in team. Tra i vantaggi offerti, si evidenziano opportunità di formazione e un ambiente di lavoro dinamico.

Località: Isola Rizza, Verona

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:14:54 GMT

