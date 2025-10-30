Operai stampaggio grafico su plastica a Isola Rizza – Opportunità creativa e dinamica

Titolo lavoro: Operai addetti allo stampaggio grafico su plastica – Isola Rizza (VR)



Azienda: Synergie



Descrizione lavoro:

La risorsa sarà inserita nel settore stampa grafica, occupandosi della lavorazione e stampa su plastiche. Tra le responsabilità principali figurano il controllo qualità delle produzioni, la gestione delle macchine per la stampa e la collaborazione con il team per ottimizzare i processi produttivi. Sono richieste competenze tecniche nel settore e capacità di lavorare in team. Tra i vantaggi offerti, si evidenziano opportunità di formazione e un ambiente di lavoro dinamico.



Località: Isola Rizza, Verona



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:14:54 GMT

