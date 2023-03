Titolo: OPERAI NON SPECIALIZZATI



Azienda: Asten



Descrizione:: manuali per la zona di San Giuliano Milanese (MI). L’operaio non specializzato si occuperà di carico, trasporto… di operaio specializzato. Requisiti essenziali: conoscenza della lingua italiana; patente B; abilità manuali…



Luogo:: San Giuliano Milanese, Milano