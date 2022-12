Opening Bell stonata per Wall Street

– Partenza sottotono per la borsa di Wall Street nell’ultima settimana dell’anno. I mercati globali hanno accolto positivamente la decisione delle autorità cinesi di allentare le restrizioni anti-Covid e di eliminare la quarantena per i cittadini cinesi e stranieri provenienti dall’estero, a partire da gennaio.

Sullo sfondo restano tuttavia le preoccupazioni che il nuovo anno possa essere quello di recessione, negli Stati Uniti, dopo che i recenti dati come il PIL migliore delle attese ed i sussidi di disoccupazione più bassi del previsto hanno confermato che l’economia statunitense può sostenere la stretta monetaria della Federal Reserve.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones riporta una variazione pari a -0,02% mentre cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 3.828 punti. In rosso il Nasdaq 100 -1,08%; con analoga direzione, leggermente negativo l’S&P 100 -0,56%.

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500.

In questa pessima giornata per la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.

Alphabet è l’unica performance positiva del Nasdaq-100, con un aumento dell’1,76%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Tesla Motors, che ottiene -1,76%.

Pensosa Netflix, con un calo frazionale dello 0,94%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:

Martedì 27/12/2022

14:30 USA: Scorte ingrosso, mensile atteso 0,4%; preced. 0,6%

15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale atteso 8%; preced. 10,4%

15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile atteso -0,6%; preced. 0,1%

Mercoledì 28/12/2022

16:00 USA: Vendita case in corso, mensile atteso -1%; preced. -4,6%

Giovedì 29/12/2022

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale atteso 225K unità; preced. 216K unità.