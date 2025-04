OpenAI sperimenta filigrane per identificare le immagini generate dall’IA

L’intelligenza artificiale generativa sta rivoluzionando la produzione e condivisione di immagini online, creando confusione tra ciò che è reale e ciò che è frutto di algoritmi AI. Questo solleva problemi legati al diritto d’autore e alla necessità di maggiore trasparenza, soprattutto con l’aumento dell’utilizzo di queste tecnologie. OpenAI sta valutando l’implementazione di un sistema di watermark per identificare le immagini generate con ChatGPT, risposta a tale crescente confusione. Recentemente, il nuovo modello ImageGen integrato in GPT-4o ha aumentato la popolarità delle immagini AI, causando un sovraccarico ai server di OpenAI, con ripercussioni globali.

Il dibattito ruota attorno alle implicazioni legali ed etiche riguardanti la proprietà intellettuale, evidenziando l’urgenza di una legislazione chiara per stabilire confini tra tecnologia e creatività. Il ricercatore Tibor Blaho suggerisce che OpenAI stia testando un sistema di filigranatura automatica per contrassegnare le immagini prodotte da utenti non premium, rendendo distinguibili i contenuti gratuiti da quelli a pagamento. Questa strategia potrebbe contribuire a ordinare il panorama attuale, consentendo a imprese e consumatori di navigare meglio l’incertezza.

Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo alla libertà creativa e alla qualità visiva dei contenuti, dato che le immagini marcate potrebbero essere percepite come inferiori. Inoltre, il bilanciamento tra accessibilità e monetizzazione è cruciale, in quanto OpenAI vuole garantire uguali opportunità a tutti gli utenti. La situazione è in evoluzione, e le decisioni di OpenAI potrebbero segnare cambiamenti significativi nel settore nelle prossime settimane.