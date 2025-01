OpenAI presenta il Progetto Stargate: 500 miliardi di dollari per rivoluzionare il mondo

Un investimento di 500 miliardi di dollari, guidato da OpenAI e SoftBank, è stato annunciato per costruire una nuova infrastruttura di intelligenza artificiale negli Stati Uniti, chiamata “Stargate”. Questo progetto ha l’obiettivo di trasformare il panorama tecnologico, creando migliaia di posti di lavoro e sostenendo la leadership americana nell’AI. Partecipano anche Oracle, MGX, Microsoft, NVIDIA e Arm. Stargate è una joint venture con un investimento iniziale di 100 miliardi di dollari, destinato a crescere nei prossimi anni. SoftBank gestirà la parte finanziaria, mentre OpenAI si occuperà delle operazioni, con Masayoshi Son di SoftBank come presidente.

Il progetto prevede la costruzione di data center e campus fisici, con il primo sito già in costruzione in Texas. Secondo Larry Ellison di Oracle, questi centri saranno usati da OpenAI per addestrare modelli AI. Stargate nasce dall’esigenza di potenziare la capacità di calcolo per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Oltre alla costruzione dei data center, si prevede una collaborazione con Microsoft, NVIDIA e Arm. Tuttavia, Elon Musk ha sollevato dubbi sulla solidità finanziaria del progetto, affermando che SoftBank non avrebbero fondi sufficienti. Sam Altman di OpenAI ha difeso il progetto, invitando Musk a visitare il sito in costruzione.

L’iniziativa è stata annunciata alla Casa Bianca dal presidente Trump, che ha enfatizzato la sua importanza per la leadership USA nell’AI e promesso di stimolare investimenti privati e semplificare le normative. Trump ha anche sottolineato le applicazioni potenziali dell’AI in vari settori come la sanità, con l’obiettivo di favorire la crescita economica.