OpenAI presenta GPT-4.5: il modello AI “più umano” e autonomo di apprendimento spiegato

La scorsa settimana OpenAI ha presentato GPT-4.5, il suo modello di intelligenza artificiale più avanzato, noto con il nome in codice “Orion”. Questo modello promette interazioni più naturali e una comprensione “più umana” dei prompt. Addestrato con dati e potenza computazionale senza precedenti, l’obiettivo è migliorare la comprensione del linguaggio, ridurre gli errori e fornire risposte più precise. L’accesso iniziale è riservato agli utenti di ChatGPT Pro e agli sviluppatori che utilizzano le API a pagamento.

GPT-4.5 si base sull’apprendimento non supervisionato, permettendo al modello di individuare pattern nei dati senza istruzioni esplicite. Tuttavia, OpenAI ammette che, sebbene potente, non supera i migliori modelli specializzati nel ragionamento logico e matematico. La nuova versione offre una conoscenza più ampia e profonda del mondo, riducendo il fenomeno delle “allucinazioni dell’AI”. L’intelligenza emotiva è stata migliorata, rendendo le interazioni più fluide e naturali, utili in diverse applicazioni.

Nonostante le sue peculiarità, GPT-4.5 ha dei limiti, soprattutto nel ragionamento logico e nella programmazione, dove modelli concorrenti si sono dimostrati più efficaci. Inoltre, il costo per gli sviluppatori è elevato, il che potrebbe limitarne l’adozione. OpenAI ha fissato prezzi significativamente più alti rispetto a GPT-4o. Tuttavia, la compagnia ha rilasciato GPT-4.5 in anteprima di ricerca per testare le capacità e le applicazioni del modello.

In termini di sicurezza, OpenAI ha implementato nuove tecniche di supervisione per ridurre i rischi di utilizzo improprio. La disponibilità del modello si estenderà gradualmente anche ad altri utenti di ChatGPT.