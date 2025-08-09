OpenAI lancia modelli a pesi aperti per democratizzare AI

Il panorama dell’intelligenza artificiale sta subendo significative trasformazioni, grazie all’emergere di nuovi modelli e strategie. OpenAI ha recentemente lanciato due modelli linguistici a “pesi aperti”, noti come Gpt-oss-120b e Gpt-oss-20b, i primi dal rilascio di GPT-2 nel 2019. Questi modelli rendono accessibili i parametri di addestramento, permettendo così agli sviluppatori di personalizzarli per applicazioni specifiche, senza avere accesso ai dati originali. OpenAI ha dichiarato che l’accesso a questi modelli potrà facilitare l’ingresso di mercati emergenti e piccole organizzazioni, contribuendo a una diffusione più democratica dell’intelligenza artificiale.

Con il recente piano d’azione per l’intelligenza artificiale presentato dalla Casa Bianca, gli Stati Uniti mirano a consolidare la propria leadership nel settore e a promuovere l’adozione di tecnologie e standard americani. A partire dal 6 agosto, i modelli di OpenAI sono disponibili anche su Bedrock, la piattaforma di intelligenza artificiale generativa di Amazon, segnando così una collaborazione chiave nel settore.

Tuttavia, la competizione si intensifica con la realtà cinese, che ha già posizionato le proprie aziende come leader nel software open-source. Recentemente, alcuni senatori statunitensi hanno sollevato preoccupazioni riguardo a potenziali rischi di sicurezza legati ai modelli open-source cinesi.

In questo clima, OpenAI ha implementato misure di sicurezza nei suoi nuovi modelli per prevenire usi impropri, testandoli in ambiti come la biologia e la cybersicurezza. L’azienda ha altresì lanciato un appello a segnalare vulnerabilità, offrendo premi per favorire la sicurezza e la protezione dei dati. Con le applicazioni AI sempre più integrate nella vita quotidiana, la necessità di una vigilanza su come vengono gestiti ed elaborati i dati è diventata imperativa.