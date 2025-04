OpenAI lancia GPT-4.1: il nuovo modello di IA per la programmazione

OpenAI ha lanciato GPT-4.1, un significativo aggiornamento nel mercato dell’intelligenza artificiale, a un anno di distanza dal precedente modello GPT-4.0. Questo nuovo modello comprende diverse varianti, tra cui le versioni mini e nano, per soddisfare diverse esigenze in termini di prestazioni e velocità. GPT-4.1 è un modello multimodale accessibile tramite le API di OpenAI, ma non è ancora disponibile su ChatGPT. Tra le sue principali caratteristiche spicca una finestra di contesto di un milione di token, che consente di elaborare grandi volumi di dati simultaneamente.

GPT-4.1 sostituirà GPT-4, previsto per il ritiro entro il 30 aprile, e compete direttamente con il Gemini 2.5 Pro di Google, anch’esso capace di gestire fino a un milione di token. Inoltre, GPT-4.1 è progettato per operazioni di coding e offre prestazioni elevate in attività che richiedono capacità computazionale sofisticata. Con l’integrazione di GPT-4.1, si prevede che anche ChatGPT otterrà miglioramenti significativi, fornendo risposte più dettagliate e precise. OpenAI ha confermato che GPT-4.1 è più veloce rispetto alla versione precedente e ha pubblicato statistiche e benchmark per supportare questa affermazione.

La gamma di GPT-4.1 include la versione nano, considerata il modello più rapido ed economico mai realizzato da OpenAI, con costi di solo 0,10 dollari per milione di token in input e 0,40 dollari per milione di token in output. Ulteriori dettagli sui miglioramenti di performance di GPT-4.1 verranno forniti nei prossimi mesi, dopo test indipendenti.