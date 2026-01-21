OpenAI lancia auricolari AI Sweetpea

Il primo prodotto consumer di OpenAI prende forma con auricolari AI Sweetpea, chip Exynos a 2 nm, elaborazione cloud e obiettivi di vendita ambiziosi. Chris Lehane, responsabile degli affari globali di OpenAI, ha comunicato anticipazioni importanti durante l’incontro Axios House Davos al World Economic Forum in Svizzera.

La società attribuisce una priorità elevata alla realizzazione del suo primo dispositivo hardware consumer, noto internamente con il nome in codice “Sweetpea”. Il debutto commerciale del prodotto avverrà ufficialmente nella seconda metà del 2026, segnando il passaggio dell’azienda dal settore puramente software a quello hardware. Le informazioni fornite dal quotidiano economico di Taiwan suggeriscono che il lancio potrebbe avvenire nel mese di settembre 2026. I volumi di vendita previsti per il primo anno oscillano tra i 40 e i 50 milioni di unità, a dimostrazione delle aspettative commerciali della startup. Foxconn gestirà la produzione dei componenti all’interno dei propri impianti industriali in Vietnam.

La configurazione tecnica di “Sweetpea”, identificato come un set di auricolari AI, prevede l’integrazione di un chip Samsung Exynos da 2 nm per le operazioni di calcolo locali. La maggior parte dei processi complessi si affida tuttavia alla potenza dell’elaborazione AI basata su cloud. Il progetto vuole offrire un’interfaccia audio intelligente capace di interagire costantemente con l’utente in modo integrato. Oltre agli auricolari, OpenAI sviluppa un secondo strumento hardware chiamato “Gumdrop”, caratterizzato da dimensioni paragonabili a quelle di iPod Shuffle di Apple. La forma del prodotto richiama quella di una penna e il design esclude totalmente la presenza di uno schermo dedicato. Il dispositivo si trasporta comodamente in tasca oppure al collo grazie alla sua struttura compatta e priva di ingombri eccessivi.

“Gumdrop” integra sensori multipli, come videocamere e microfoni, per garantire una consapevolezza contestuale precisa dell’ambiente circostante. Il sistema esegue modelli AI personalizzati direttamente sull’hardware, sebbene le attività complesse richiedano il collegamento alle infrastrutture cloud esterne. La funzione principale permette la conversione di note scritte a mano in testo digitale, con il successivo trasferimento immediato dei dati verso ChatGPT. Gli utenti hanno la possibilità di far comunicare tra loro diversi dispositivi “Gumdrop”, secondo dinamiche di interazione simili a quelle riscontrabili nell’uso degli smartphone. La distribuzione di questo device è programmata per il periodo compreso tra il 2026 e il 2027, a completamento dell’ecosistema hardware. Chris Lehane ha evitato la condivisione di ulteriori dettagli, ma ha confermato che l’integrazione tra hardware e modelli linguistici rappresenta il futuro immediato della compagnia.