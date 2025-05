OpenAI: Il Nuovo Dispositivo AI per un’Interazione Fluida

I recenti rumor riguardanti un dispositivo basato sull’intelligenza artificiale di OpenAI hanno guadagnato attenzione, specialmente dopo le dichiarazioni di Sam Altman, che ha descritto il progetto come un “compagno AI”, progettato per essere un assistente personale proattivo e discreto. Ming-Chi Kuo, analista noto, ha confermato che OpenAI sta sviluppando attivamente questo dispositivo, che avrà un design compatto ed elegante, simile a un mix tra l’iPod Shuffle e l’AI Pin di Humane. L’obiettivo è creare un prodotto facile da usare e discreto, senza schermi touch ingombranti.

Altman ha specificato che non si tratterà di un telefono o di un dispositivo indossabile, suggerendo un ruolo simile a un assistente smart, tascabile o posizionabile in vari contesti, come in casa o in auto. Il dispositivo sarà dotato di fotocamere e microfoni, utilizzati per raccogliere informazioni ambientali e personali, con ChatGPT che analizzerà i dati per anticipare i bisogni dell’utente. Non è prevista un’interfaccia diretta, ma il dispositivo sarà in grado di comunicare con smartphone, PC e auricolari, fungendo da hub intelligente.

L’obiettivo finale è sviluppare una tecnologia che funzioni come un “sesto senso” per l’utente, capace di percepire e interpretare l’ambiente, offrendo suggerimenti contestuali e assistenza predittiva. Questo approccio potrebbe trasformare significativamente l’interazione con i dispositivi, favorendo una collaborazione più stretta con l’intelligenza artificiale. La produzione di massa è prevista per il 2027.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it