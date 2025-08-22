OpenAI cambia leader HR in un panorama IA in evoluzione

Julia Villagra, responsabile delle risorse umane di OpenAI, lascerà l’azienda venerdì, come confermato da OpenAI a Reuters. Villagra ha iniziato a lavorare per l’azienda di intelligenza artificiale di San Francisco come responsabile delle risorse umane. Successivamente, è stata promossa a chief people officer.

Dopo il suo abbandono, fidji Simo, l’amministratore delegato per le applicazioni di OpenAI, cercherà un nuovo chief people officer, mentre Jason Kwon, chief strategy officer, gestirà temporaneamente le funzioni di Villagra. La decisione di Villagra di lasciare l’azienda è legata alla sua passione per l’arte, la musica e la narrazione, attraverso cui desidera aiutare le persone a comprendere la transizione verso l’intelligenza artificiale generale.

Un sondaggio Reuters/Ipsos ha rilevato che, nonostante l’intelligenza artificiale stia ridefinendo lavori, industrie e vita quotidiana, molti americani sono preoccupati. Sebbene il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti sia relativamente basso, il 71% degli intervistati teme che l’IA possa escludere permanentemente troppe persone dal mercato del lavoro.

Contemporaneamente, OpenAI, supportata da Microsoft, è coinvolta in una intensa competizione per l’attrazione di talenti, soprattutto da quando Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha offerto bonus elevati ai ricercatori di OpenAI. Recentemente, OpenAI ha anche discusso di una possibile vendita di azioni da parte dei dipendenti, con una valutazione che potrebbe raggiungere i 500 miliardi di dollari, rispetto ai 300 miliardi attuali, evidenziando la crescita degli utenti e delle entrate e la necessità di liquidità in un contesto competitivo.