Open Sound Festival a Matera

A Matera si è presentata l’apertura della 7ª edizione di Open Sound Festival e la chiusura della 38ª stagione di Gezziamoci. Il primo evento avrà la sua serata inaugurale e il secondo il suo appuntamento finale nella stessa data, il 19 dicembre, entrambi a Casa Cava, rispettivamente con Alfio Antico e Bassolino per Open Sound e Franco D’Andrea Trio per Gezziamoci.

L’evento è stato presentato come un talk e un momento di dialogo nato dall’idea di condividere una visione e di riflettere sull’ecosistema musicale che ha plasmato due realtà capaci di portare in Basilicata una proposta culturale, musicale e artistica di ricerca e d’avanguardia nonché di richiamo nazionale e internazionale.

Sono intervenuti il Sindaco della Città di Matera Antonio Nicoletti, l’Assessore alla Cultura del Comune di Matera Simona Orsi, il Sindaco del Comune di Miglionico Giulio Traietta, il Presidente di Multietnica e Direttore Generale di Open Sound Festival Nico Ferri, il Presidente di Onyx Jazz Club e codirettore artistico di Gezziamoci Luigi Esposito, il General Manager di Music Innovation Hub e Project Development per Open Sound Festival 2025 Dino Lupelli.

Antonio Nicoletti ha dichiarato che Open Sound Festival e Gezziamoci hanno saputo legare Matera alla musica e ad altre forme artistiche, e che l’amministrazione comunale è impegnata a sostenere la cultura e a fare in modo che questi eventi continuino nel tempo.

La 7ª edizione di Open Sound Festival si svolgerà dal 19 al 21 e dal 27 al 28 dicembre in alcuni luoghi iconici di Matera e nel Castello del Malconsiglio di Miglionico. Il festival presenterà un programma musicale e culturale costruito sulla ricerca e sul dialogo fra tradizione e futuri possibili, con artisti e performer di punta nel campo della ricerca ritmica ed elettronica internazionale.

Il programma musicale includerà esibizioni di artisti come Kode9, Katatonic Silentio & Lorem, Valentina Magaletti, Upsammy, Loefah, e molti altri. Il festival presenterà anche un programma culturale con talk, proiezioni e panel sui temi del suono, della memoria e della collettività come forza rigenerativa.

Nel secondo weekend del festival, si svolgeranno eventi al Castello del Malconsiglio di Miglionico, con la partecipazione di artisti come Valentina Magaletti, Ortensio, Upsammy, e la serata finale del festival curata da Fayda.exe, con la performance originale OSA 2.5 The Plot e il closing act di Loefah.