Open Innovation in Italia: Il Summit che Accende il Futuro

Il 30 ottobre si è svolta la prima edizione dello Spark! Innovation Summit, il principale evento italiano dedicato all’Open Innovation, un settore del valore di oltre 600 milioni di euro. All’Autodromo Nazionale di Monza, si sono riuniti più di 600 manager e imprenditori insieme a oltre 100 startup, creando un’importante occasione di scambio su idee, tecnologie avanzate e partnership.

Emanuele Manzotti, fondatore di Innovation Match e organizzatore del summit, ha sottolineato l’importanza dell’evento, che offre uno spazio necessario per il mercato dell’open innovation in Italia. Il programma del summit è stato ricco di contenuti, comprendendo panel dedicati a tematiche come HR Tech, cybersecurity, venture capital e intelligenza artificiale, con la partecipazione di esperti e relatori di spicco. Durante l’evento è emerso un quadro di un’Italia in forte crescita, con la collaborazione tra aziende e startup che è aumentata significativamente negli ultimi anni, passando dal 33% nel 2018 al 62% nel 2024. Solo nella prima metà del 2025, le startup italiane hanno attirato 545 milioni di euro in investimenti.

Manzotti ha enfatizzato che il networking è cruciale per la missione di Spark!, che mira a connettere startup e aziende. Lo special guest di quest’edizione è stato Daniil Kvyat, ex pilota di Formula 1, che ha condiviso la sua esperienza di sfida tra uomo e intelligenza artificiale.

Secondo Manzotti, “l’intelligenza artificiale è attualmente il vero game changer” e le aziende che la adottano stanno arrivando a differenziarsi nel mercato. La giornata si è conclusa con la premiazione degli Open Innovation Awards 2025, che celebra le collaborazioni più rilevanti tra grandi aziende e innovation provider.

