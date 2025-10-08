Open Day Salute Mentale in Italia per diagnosi precoci

La salute mentale è un aspetto cruciale della medicina, ma spesso trascurato. Nonostante la crescente consapevolezza, i disturbi psichici sono ancora circondati da timori che ostacolano l’accesso alle cure. Intervenire precocemente può fare la differenza per il recupero delle persone. In questo contesto, l’Open Day sulla Salute Mentale organizzato da Fondazione Onda Ets è un’importante iniziativa che avvicina la popolazione ai servizi di assistenza e diagnosi.

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, oltre 140 ospedali italiani, riconosciuti con il Bollino Rosa e specializzati in malattie psichiatriche, offrono gratuitamente visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli d’ascolto e test diagnostici. Giunto alla dodicesima edizione, l’Open Day mira a sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e a facilitare l’accesso alle cure, contribuendo a superare le barriere culturali legate alla salute mentale.

Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda Ets, ha sottolineato che i disturbi psichici influenzano negativamente la qualità della vita, evidenziando l’importanza di chiedere aiuto quanto prima. Durante l’Open Day, si offrono servizi per affrontare varie problematiche, tra cui ansia, depressione, schizofrenia e disturbi alimentari, creando un ambiente accogliente e senza giudizio.

Fondazione Onda Ets, attiva dal 2007 nell’assegnazione del Bollino Rosa a ospedali che si distinguono nella cura delle patologie femminili, promuove un approccio di genere nel settore sanitario. L’Open Day è un’opportunità concreta per rompere il silenzio sulla salute mentale e promuovere una cultura basata sull’ascolto e l’inclusione, invitando i cittadini a sfruttare servizi che possono rappresentare un primo passo verso il cambiamento.