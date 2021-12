É stata un grande successo l’apertura straordinaria di ieri, domenica 19 dicembre, organizzata da AIOP Lazio:

strutture sanitarie private aperte per la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid19 (Moderna)

agli Over 18.

«Per la seconda volta nel mese di dicembre le Case di Cura private si sono rese disponibili per l’apertura

straordinaria domenicale dei centri vaccinali – afferma Jessica Veronica Faroni, Presidente AIOP Lazio – e

quella di ieri è stata particolarmente apprezzata dai cittadini: circa 6000 i vaccini somministrati nelle 15

strutture private che hanno aderito all’iniziativa».

Tutti i centri vaccinali hanno fatto registrare numeri davvero entusiasmanti. A Roma si segnalano le 800 dosi

somministrate al Cristo Re e Nuova Itor, le oltre 500 del Policlinico Luigi Di Liegro e le 400 di Nuova Villa

Claudia, mentre in provincia adesione eccezionale all’INI Grottaferrata (700), all’ICOT di Latina (500) e al Città

di Aprilia (450).

«Siamo molto soddisfatti dell’impegno straordinario messo in campo dalle Case di Cura, medici e operatori. C’è

sempre il massimo coinvolgimento da parte delle associate AIOP, senso di responsabilità e grande sensibilità

rispetto a un problema comune, la somministrazione della terza dose, unico vero baluardo contro la

recrudescenza pandemica. Ormai è un dato consolidato da numerosi e autorevoli studi scientifici. Cito, tra gli

altri, quello recentemente pubblicato su The Lancet, che dimostra come il mix vaccinale con dose booster

Moderna produca un notevole incremento della risposta anticorpale: fino a 32 volte dopo 2 dosi di

Astrazeneca e 11,5 volte dopo 2 dosi Pfizer».

«Le strutture private – conclude Faroni – continueranno a essere parte attiva a supporto

dell’Amministrazione Regionale in questa battaglia vitale, in continuità con quanto è stato fatto finora.

Possiamo orgogliosamente definirlo “modello Lazio”: una reale e operosa collaborazione pubblico-privato,

parti integrate di un unico Sistema Sanitario».