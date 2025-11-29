Open day canile Soffio di Vento a Ospedaletto

Domenica 30 novembre, dalle 10 alle 13, si svolgerà l’open day del canile intercomunale Soffio di Vento, nella sede di via di Granuccio a Ospedaletto. L’iniziativa intende favorire l’incontro tra la cittadinanza e i cani ospitati nella struttura, offrendo un’occasione per conoscere più da vicino il loro percorso e promuovere una cultura dell’adozione consapevole.

L’assessore Giulia Gambini dichiara: “Invito tutte le persone a partecipare e a scoprire quanto possa essere prezioso aprire la propria casa a un animale in cerca di famiglia”. L’adozione rappresenta un gesto di responsabilità e di grande valore etico per l’intera comunità, capace di rafforzare il legame tra cittadini e territorio e di offrire agli animali una reale possibilità di rinascita. Visitare il canile significa anche comprendere concretamente come funziona questa realtà e cogliere l’opportunità di vedere da vicino il lavoro e l’impegno necessari per prendersi cura di ogni ospite.

Durante l’evento sarà possibile visitare il canile, incontrare volontari e operatori, ricevere informazioni sulle modalità di adozione e conoscere le storie dei cani accolti. L’open day è pensato come un momento di apertura e dialogo, per far comprendere il lavoro quotidiano svolto dalla struttura e promuovere un rapporto più diretto tra cittadini e realtà del territorio. Chi desiderasse portare un piccolo dono potrà contribuire con coperte in pile e masticativi per cani, materiali particolarmente utili al benessere degli animali durante i mesi più freddi.