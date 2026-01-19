Open Australia, Djokovic e Sinner

L’Open di Australia ha adottato una nuova strategia, iniziando il torneo principale di domenica anziché di lunedì. Ciò consente una distribuzione più equilibrata dei 128 incontri del primo turno. La giornata di apertura ha visto l’esordio delle stelle del tennis, tra cui Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, nonché Alexander Zverev.

L’organizzazione ha mantenuto l’equità per una possibile semifinale tra Alcaraz e Zverev, ma non ha fatto altrettanto per la parte bassa del tabellone, separando gli esordi di Novak Djokovic e Jannik Sinner. Djokovic giocherà nella sessione serale locale, come Carlos Alcaraz, mentre Sinner aprirà la sessione pomeridiana del martedì.

Il programma prevede che Djokovic affronti Pedro Martínez, seguito dall’incontro tra Yue Yuan e Iga Swiatek. Sinner, invece, giocherà contro Hugo Gaston, senza dover attendere la fine di un precedente incontro femminile. Naomi Osaka e Antonia Ruzic chiuderanno la sessione. L’Open di Australia si svolge dal 18 gennaio al 1 febrero e può essere seguito sulla piattaforma HBO MAX e sui canali di Eurosport.