Quella su Open Arms è stata una scelta “concordata e condivisa” con il governo Conte che lo vedeva allora ministro dell’Interno, ma “per le mie idee e per il mio Paese sono pronto ad andare fino in fondo. Troverò un giudice che mi dice in tutto il mondo chi difende i confini fa il suo dovere, solo in Italia chi lo fa passa per criminale, non ho preoccupazioni di nessun tipo”. All’indomani del via libera del Senato alla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti, Matteo Salvini, ospite della trasmissione tv ‘Aria pulita’, insiste sulla corresponsabilità del governo Conte I nella vicenda.

