Open Arms: Rivelazioni dell’Avvocata Giulia Bongiorno dopo l’Assoluzione di Salvini

L’avvocata e senatrice della Lega, Giulia Buongiorno, che ha difeso il ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms, ha rilasciato un’intervista in cui espone alcuni retroscena riguardanti il caso. Buongiorno ha mostrato preoccupazioni sulle anomalii legate al salvataggio, suggerendo che la nave della ONG spagnola potrebbe aver avuto contatti con gli scafisti.

In seguito alla sentenza, l’avvocata ha commentato: “Non è una decisione contro i migranti. La linea di Salvini è quella del rigore e delle regole, che ha ridotto sbarchi e morti in mare.” Buongiorno ha descritto Salvini come calmo durante il processo, sebbene avesse mostrato segni di tensione al momento della lettura della sentenza.

Durante l’intervista, Buongiorno ha espresso dubbi sul comportamento della nave Open Arms nei giorni in esame. Ha evidenziato “cambi repentini di rotta” e una “conversazione” che sollevano interrogativi. Si è chiesta perché la nave, registrata in Spagna, non sia tornata nel suo porto d’origine dopo che sia Malta che l’Italia le avevano negato l’ingresso nelle loro acque territoriali. Ha citato le parole del fondatore di Open Arms, Oscar Camps, che ha detto: “La legge del mare impone che si vada nel porto più vicino e più sicuro.”

Buongiorno ha anche menzionato le chat di Luca Palamara, allora presidente dell’Associazione nazionale magistrati, riguardo alla posizione di Salvini nel caso Open Arms. Ha ricordato che in una chat un collega di Palamara sosteneva di non vedere errori nella condotta di Salvini, mentre Palamara rispondeva che bisognava attaccarlo. Questo scambio ha fatto “tremare” Buongiorno, che ha sottolineato l’importanza della separazione delle carriere tra magistrati e giudici per garantire parità tra accusa e difesa. Ha espresso la sua opinione che la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) sia cruciale per contrastare la degenerazione delle correnti interne.

Così, l’intervista di Buongiorno non solo evidenzia le sue posizioni giuridiche, ma offre anche una visione critica delle dinamiche politiche e giuridiche contemporanee, sottolineando l’importanza di riformare il sistema giudiziario per garantire equità nel processo.