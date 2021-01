“Imputato per avere, nella sua qualità di ministro dell’Interno pro-tempore, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 107 migranti di varie nazionalità giunti in prossimità delle coste di Lampedusa nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2019”. Eccolo, l’atto di accusa della Procura di Palermo all’ex vicepremier Matteo Salvini, che oggi è nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per la prima udienza preliminare nel procedimento che lo vede accusato di sequestro aggravato di persona e omissioni di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. In due paginette si legge l’accusa che il Procuratore Francesco Lo Voi, l’aggiunto Marzia Sabella e il pm Geri Ferrara, nei confronti del leader della Lega.

