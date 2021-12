“L’attività di ricerca e soccorso si divide in due fasi: la ricerca e il soccorso finalizzati a intervenire immediatamente sul natante con persone a bordo che sono in pericolo, e una secondo fase che verifica il pos, il place of safety (porto sicuro ndr)”. Così Sergio Liardo, capo del terzo reparto del Corpo generale delle Capitanerie di porto, sentito in aula al processo Open Arms a carico di Matteo Salvini accusato di sequestro di eprsona. “Si fa riferimento alla necessità che ci siano dei protocolli, anche a seguito dei tavoli tecnici che venivano frequentati”, dice. Liardo è teste dell’accusa.