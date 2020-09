La nave Allegra della Gnv, utilizzata per accogliere i migranti in quarantena è attraccata al porto di Palermo al molo Piave. Da qui sono scesi alcuni bambini e donne che hanno terminato la quarantena mentre saranno imbarcati i 76 migranti che questa mattina si sono gettati dalla Open Arms e sono stati recuperati dagli uomini della Capitaneria di Porto. Uomini e donne sono stati sottoposti ai controlli medici e al tampone . Anche gli altri 211 migranti che si trovano a bordo della nave spagnola della Ong potrebbero salire sulla nave Allegra questa sera. In porto è stata allestita una zona dove i migranti sono visitati e assistiti. Ci sono poliziotti, personale della capitaneria di porto, della croce rossa, protezione civile, vigili del fuoco e guardia di finanza.

La protesta davanti al porto

Settantasei migranti, fra quelli salvati dalla Open Arms in tre soccorsi fra l’8 e il 19 settembre, si sono gettati in mare. Lo ha comunicato la stessa ong con un tweet: “Da ieri davanti al porto di Palermo, come da indicazioni, siamo rimasti in attesa di istruzioni per sbarcare cercando di gestire la situazione critica a bordo. Tuttavia, poco fa, 76 persone si sono gettate in acqua nel tentativo di raggiungere la costa”.

Nella nave giunta ieri sera davanti al porto del capoluogo siciliano ci sono 278 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Le motovedette della Capitaneria di Porto e un elicottero della Guardia di Finanza con un gommone di Seawatch stanno intervenendo per recuperare gli uomini in acqua. Alcuni sono stati portati sul molo.

Si attendono ancora disposizione da parte della prefettura per sapere quando e in quale nave saranno ospitati i migranti per la quarantena.

Si erano già registrate tensioni a bordo, dopo il diniego di Malta, nei giorni scorsi, ad attraccare: alcune persone che si sono erano già gettate in acqua per la disperazione, prime di essere recuperate con l’aiuto della Guardia Costiera italiana. Successivamente Roma ha comunicato alla nave di andare verso Palermo, restando a 5miglia dalla costa in attesa di nuove disposizioni.

A bordo ci sono migranti provenienti dall’Egitto, dal Burkina Faso, dal Ghana, dalla Siria e dalla Costa d’Avorio. Tra i salvati ci sono anche 56 minori. Due donne incinte, e un marito di una delle due, sono stati evacuati ieri.

Musumeci: “Ong sempre verso Sicilia, una beffa”

“Leggere sui giornali che l’Europa cambia la linea sui migranti, mentre tutte le Ong si dirigono solo sui porti siciliani, suona come una beffa. Sembra che la cosa non interessi più a nessuno, ma continua ad essere la Sicilia a sostenere il peso più grande di questa emergenza nell’emergenza. “Aspettiamo il 23 settembre, un nuovo accordo che superi finalmente quello di Dublino? O qualcuno – se davvero è cambiata la musica – si fa carico di venire incontro all’Italia e alla Sicilia, aprendo i porti di altri Paesi europei?”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. “Da mesi – prosegue – chiediamo al governo centrale di mettere in sicurezza igienico-sanitaria hotspot e centri di accoglienza. Il Viminale sembrava essersi svegliato tra il 4 e il 5 settembre (con due atti e dopo l’incontro chiesto e ottenuto a Roma con il premier), ma ancora passano i giorni, le settimane e non si è visto un solo intervento concreto per restituire sicurezza sanitaria a quei luoghi e alla nostra popolazione. Tanti impegni ma nessun fatto concreto. Quando le parole diventeranno azioni? Siate veloci, presidente Conte e ministro Lamorgese, come fate quando impugnate una nostra ordinanza. Non costringeteci ad agire di nuovo!”.





