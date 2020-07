Una ”occasione importante per ristabilire la verità dei fatti e per riaffermare, una volta per tutte, l’inviolabilità delle leggi internazionali e nazionali che regolano la nostra convivenza civile e che hanno permesso alle democrazie europee di non ripetere gli errori tragici del passato”. Così l’Ong Open Arms ha commentato il voto di oggi al Senato che autorizza il processo all’ex ministro degli Interni Matteo Salvini. “Il voto di oggi marca un passaggio importante, tuttavia resta ancora molto da fare, dalla modifica dei decreti sicurezza, all’organizzazione di protocolli di sbarco in grado di garantire la sicurezza e la dignità di tutti, da un sistema strutturato di soccorso e di redistribuzione delle persone salvate su tutto il territorio europeo, per finire con la sospensione di accordi criminali con paesi illiberali che finanziano trafficanti e miliziani” si legge in una nota della Ong. “Queste sono le scelte politiche che fanno la differenza tra un Paese che ha come fondamenta il rispetto dei diritti umani e la vita e un Paese che sceglie di rinunciare alla parte migliore di sé, quella che garantisce la libertà e l’integrità di chi arriva sulle sue coste, ma soprattutto quella che tutela i suoi cittadini e le sue cittadine attraverso l’inderogabilità della sua Costituzione”, sostiene la ong al centro della vicenda con una nave che, nell’agosto dello scorso anno, fu costretta ad aspettare 20 giorni in mare prima di ottenere un porto di sbarco e per la quale l’ex ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona e omissione d’atti di ufficio.

