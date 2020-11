Intanto, sono più di cento i morti in due giorni nel Mediterraneo. “Per i migranti non esiste alcuna missione di ricerca e soccorso comune e, con il pretesto del Covid-19, i governi ostacolano le organizzazioni della società civile che operano in mare, camuffando tali decisioni come politiche di tutela della salute pubblica. E’ l’accusa di Rossella Miccio, presidente di Emergency, che si legge in un articolo pubblicato su ‘Domani’, a firma di Vanessa Ricciardi. Per Giorgia Linardi, portavoce della Ong tedesca Sea-Watch “non c’è differenza con il precedente governo, quello con Salvini”.

