“Finalmente, come succede per tutti i comuni cittadini, Salvini sarà sottoposto a regolare processo per i crimini, gravi, dei quali è accusato. Invece di scappare, protetto da un privilegio, questa volta dovrà spiegare, davanti ad un tribunale, il motivo per cui ha inflitto pesantissime sofferenze a 151 esseri umani, innocenti, che avevano tutto il diritto di essere aiutati”. Lo ha detto all’Adnkronos Luca Casarini, capomissione di mare Jonio o di Mediterranea Saving Humans, dopo il sì del Senato allla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno per il caso Open Arms.

