OPAS Unieuro, adesioni oltre il 6,4%

Nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) promossa da Fnac Darty e Ruby Equity Investment su Unieuro, attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia e quotata su Euronext STAR Milan, il 15 ottobre 2024 sono state presentate 39.676 richieste di adesione. In totale, le richieste di adesione ammontano a 1.283.114, che rappresentano il 6,43% dell’offerta. Questo corrisponde al 6,43% rispetto alle massime 19.944.793 azioni oggetto di offerta, tenendo conto dell’eventuale esercizio di stock options. L’offerta è iniziata il 2 settembre 2024 e si concluderà il 25 ottobre 2024. È importante notare che le azioni ordinarie Unieuro acquistate sul mercato nei giorni 24 e 25 ottobre 2024 non potranno essere apportate in adesione all’offerta, come comunicato da Borsa Italiana.