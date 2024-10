OPAS Unieuro, adesioni oltre il 3,8%

Il 11 ottobre 2024, nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) promossa da Fnac Darty e Ruby Equity Investment su Unieuro, sono state registrate 117.251 richieste di adesione. Questo porta il totale delle richieste a 776.359, che corrispondono al 3,894% dell’offerta totale. Se si considerano le massime 19.944.793 azioni che potrebbero essere incluse nell’offerta, ciò rappresenta circa il 3,892%.

L’offerta è iniziata il 2 settembre 2024 e terminerà il 25 ottobre 2024. Gli investitori devono tenere presente che le azioni ordinarie di Unieuro acquistate sul mercato nei giorni 24 e 25 ottobre 2024 non saranno ammesse all’adesione all’offerta.

Unieuro è una società quotata su Euronext STAR Milan, specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia. Questa iniziativa da parte di Fnac Darty e Ruby Equity Investment segna un passo significativo per l’azienda e offre un’opportunità per investitori di entrare nel capitale di Unieuro.

L’OPAS ha attirato l’attenzione per la sua struttura e il potenziale impatto sul mercato italiano dell’elettronica di consumo. Investitori e analisti stanno monitorando strettamente l’andamento delle adesioni, poiché un’alta percentuale di adesioni potrebbe rafforzare la posizione di Fnac Darty e Ruby Equity Investment nel mercato italiano.

La scadenza dell’offerta, prevista per il 25 ottobre, si avvicina rapidamente, e gli azionisti di Unieuro sono incoraggiati a considerare le loro opzioni prima della chiusura. Inoltre, l’esclusione delle azioni comprate nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza suggerisce una strategia da parte degli offerenti di consolidare un numero definito di azioni per la transazione.

In sintesi, la situazione attuale dell’OPAS su Unieuro indica un interesse moderato ma significativo da parte degli investitori e pone le basi per ulteriori sviluppi nel corso delle settimane a venire, in attesa di vedere come si sviluppa la reazione degli azionisti a questa opportunità di acquisto.