OPA Saras, Varas oltre il 95% del capitale esercita diritto acquisto

– Varas Vitol annuncia i risultati definitivi dell’OPA promossa su azioni Saras, che ha consentito all’Offerente di detenere complessive 906.163.630 Azioni, pari a circa il 95,285% del capitale sociale.

Alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, infatti, risultano portate in adesione 41.587.367 Azioni, pari a circa il 4,372% del capitale sociale di Saras ed a circa l’8,02% delle Azioni Oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo calcolato sulla base del Corrispettivo pari a 66.525.387,2 euro. Tenuto conto degli 864.585.263 azioni ordinarie Saras già detenute dall’Offerente alla data odierna pari al 90,91% del capitale sociale dell’Emittente, ad esito della Riapertura dei Termini l’Offerente verrà a detenere complessive n. 906.163.630 Azioni, pari a circa il 95.285% del capitale sociale dell’Emittente.

Il Corrispettivo dell’Offerta pari a 1,6 euro, dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini, sarà pagato in denaro agli aderenti all’Offerta alla data di pagamento, in data 6 settembre 2024.

Alla luce di quanto precede, ricorrono i presupposti per l’esercizio del Diritto di Acquisto delle Azioni residue. La Procedura Congiunta avrà luogo in data 11 settembre 2024. I titolari delle Azioni Residue avranno diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta loro spettante direttamente presso i rispettivi intermediari.

Borsa Italiana disporrà che le azioni ordinarie Saras saranno sospese dalla negoziazione sull’Euronext Milan nelle sedute del 9 e 10 settembre 2024 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta dell’11 settembre 2024.

