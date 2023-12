OPA Pierrel, proroga periodo adesione a 20 dicembre se non raggiunto 95%

– Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto OPA volontaria totalitaria promossa da PRL S.p.A. l’offerente su massime 5.518.975 azioni ordinarie di Pierrel, rappresentative di circa il 10,05% del capitale sociale, finalizzata al delisting, l’offerente ha comunicato di aver concordato con Borsa Italiana la proroga del periodo di adesione di ulteriori 3 giorni di borsa aperta qualora all’esito del periodo di adesione – la cui conclusione è prevista per il 15 dicembre 2023 – l’offerente non venisse a detenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale.

Nel caso in cui divenisse efficace la proroga, il periodo di adesione terminerà il 20 dicembre 2023 salvo ulteriore proroga in conformità alla normativa applicabile. Entro il 15 dicembre 2023 l’offerente provvederà a comunicare l’eventuale intervenuta proroga del periodo di adesione, si legge in una nota.