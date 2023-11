oodji Ultra Donna Leggings Basic

Leggins di base, comodi con elastico sottile in vita. Questi leggins a vita media sono aderenti, avvolgono strettamente la figura e sottolineano le curve. Il tessuto in cottone con elastan è traspirante e cede bene. Questi leggins non restringono i movimenti, e ti sentirai confortevole tutto il giorno. Questi leggins ti aiuteranno a creare tanti completi sportivi e quotidiani. Puoi indossarli per andare a fare una passeggiata, fare sport o semplicemente per rilassarti a casa. I leggins si adattano bene a top larghi e voluminosi, come maglie dritte o t-shirts. Puoi anche indossarli con capi aderenti come canotte e top confortevoli. Nei periodi freddi dell’anno, mettici una felpa con o senza cappuccio. Fare sport in questi leggins è sempre un piacere. Leggins eccellenti per le persone attive! Stile d’abbigliamento: Casual;

