ONYX L1 cavo di ricarica USB – Lightning, ricarica rapida per iPhone 14 13 12 Pro Max Mini 11 SE 2020 X XS XR 8 Plus 7 6s 6 5 5s 5c iPad 1 metro, Nero

Chi siamo?

ONYX è un marchio ITALIANO specializzato in prodotti elettronici di consumo; il nostro impegno è costantemente orientato allo sviluppo ed alla realizzazione di dispositivi elettronici tecnologicamente avanzati e dal design puro ed accattivante.

Cosa rende i nostri prodotti unici?

I nostri sogni, al vostro servizio; alla ONYX lavoriamo nella cura di ogni piccolo dettaglio dei nostri prodotti. Dalla fase di progettazione a quella di produzione e vendita, ogni elemento viene meticolosamente analizzato e rifinito, per garantire un’esperienza d’acquisto godibile e soddisfacente.

ONYX OX-16

4 microfoni, riduzione del rumore, controlli touch: Tutta la tecnologia ONYX racchiusa in un dispositivo compatto e di tendenza!

ONYX C1

Compatibilità UNIVERSALE di TIPO C, trasferimento dati ultraveloce da 480 Mbps, resistente struttura in Nylon antigroviglio: ONYX C1

ONYX CM1

Ricarica simultanea, sistema Power Delivery e Quick Charge sono solo alcune delle importanti caratteristiche del caricabatterie CM1.

ONYX L1

Chip Apple MFi, trasferimento dati ultraveloce da 480 Mbps, resistente struttura in Nylon antigroviglio: ONYX L1

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 18,3 x 7,1 x 2,2 cm; 40 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 19 luglio 2022

Produttore ‏ : ‎ ONYX TRADE SRL

ASIN ‏ : ‎ B0B71RRFZ3

Riferimento produttore ‏ : ‎ L1

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

ONYX L1 è compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di ingresso lightning attualmente in circolazione. Ti basterà connettere il dispositivo tramite la porta compatibile e il cavo in automatico inizierà la fase di ricarica, calibrandola in tempo reale a seconda del caricatore al quale è collegato (consigliamo di abbinarlo ai caricatori ONYX CM1/CM2 per il massimo delle performance).

Con un chipset migliorato, ONYX L1 offre risultati eccezionali in termini di potenza ed affidabilità. Utilizzando il caricatore ONYX CM1/CM2, il nostro cavo di ricarica lightning offre un trasferimento dati rapidissimo, una sincronizzazione senza problemi e una ricarica veloce (supporta una corrente di ricarica massima di 2,4 A).

Per il nostro nuovo Cavo lightning abbiamo utilizzato materiali di altissima qualità. La componentistica integrata, il nylon antigroviglio utilizzato per il rivestimento esterno e il packaging, sono frutto di attenti studi e tanti test di affidabilità. Il nostro obiettivo è quello di offrire un prodotto SICURO e di alta QUALITA’

