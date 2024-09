Onu, Meloni è a New York

Il 22 settembre 2024, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a New York per partecipare alla 79esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. All’arrivo presso l’aeroporto internazionale JFK, è stata accolta da Maurizio Massari, rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, e dall’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia.

Tra gli eventi principali del suo programma a New York, Meloni ha in agenda un intervento durante il dibattito di “Alto Livello”, previsto per martedì alle 19:30 (ora locale). In questo intervento, la presidente intende affrontare nuovamente il tema dell’emergenza migranti, un argomento sul quale aveva già espresso forti preoccupazioni durante lo stesso evento dell’anno precedente. In quell’occasione, aveva esortato la comunità internazionale a “non lavarsi le mani” di fronte ai problemi legati all’immigrazione, denunciando lo “scempio” che si stava consumando nei mari mediterranei, sottolineando la necessità di un’azione collettiva per affrontare questa crisi umanitaria.

Meloni si prepara a ribadire la posizione italiana riguardo ai flussi migratori e a richiamare l’attenzione della comunità internazionale sulla necessità di soluzioni concrete e collaborative. Questo aspetto della sua agenda riflette non solo l’impegno dell’Italia nel cercare di gestire la crisi migratoria, ma anche un forte messaggio all’opinione pubblica globale riguardo alla responsabilità condivisa delle nazioni nell’affrontare le sfide legate alla migrazione.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite rappresenta un’importante piattaforma per i leader mondiali per discutere questioni internazionali urgenti e, per Meloni, è un’opportunità significativa per riaffermare l’impegno dell’Italia nei confronti degli ideali di solidarietà e cooperazione internazionale.

Nel complesso, la sua partecipazione a questo evento è vista come una chance non solo per affrontare questioni di rilevanza nazionale, ma anche per posizionare l’Italia come un attore attivo nel dibattito internazionale, mirato a condurre verso una gestione più umana ed efficiente delle crisi migratorie e delle sfide globali in corso. Meloni spera che le sue parole possano ispirare azioni più decisive e coordinate a livello multilaterale.