Onu, Meloni attesa a New York. Su invito di Biden interverrà anche sulle droghe sintetiche

La premier Giorgia Meloni parteciperà per la seconda volta all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA), che celebra la sua 79a sessione. Arriverà a New York in tarda serata, con i lavori che inizieranno domenica. Uno dei momenti salienti della sua agenda sarà il dibattito di “Alto livello” di martedì, durante il quale tornerà a parlare dell’emergenza migranti, argomento che aveva già affrontato con forza durante la sua partecipazione dell’anno scorso.

Meloni intende presentare il punto di vista dell’Italia riguardo alle principali questioni internazionali, inclusi il conflitto in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente. Affronterà anche le sfide globali come la gestione dei flussi migratori, il contrasto all’immigrazione illegale, la lotta alla criminalità internazionale e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Inoltre, metterà in luce le iniziative italiane nel contesto della Presidenza del G7, il nuovo approccio paritario verso l’Africa, e la necessità di costruire un nuovo rapporto con il Sud Globale.

Oltre al dibattito di Alto livello e a incontri bilaterali in fase di definizione, Meloni parteciperà anche al “Vertice del futuro” lunedì, dove sarà aperto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres. Durante questo vertice, verrà adottata una dichiarazione politica nota come “Patto per il Futuro”. Inoltre, la premier riceverà il “Global Citizen Award 2024” dall’Atlantic Council, insieme ad altri leader, per il suo ruolo come prima donna a guidare il governo italiano e il suo forte sostegno all’Unione Europea.

Martedì, dopo la sessione di apertura del dibattito di alto livello, Meloni interverrà a un evento promosso dagli Stati Uniti contro le droghe sintetiche, in forte aumento negli Stati Uniti, dove si registrano circa 75.000 morti all’anno. Durante questo incontro, sarà adottata una Dichiarazione politica da parte dei membri della Coalizione Globale contro le droghe sintetiche, impegnandosi a contrastare la diffusione di queste sostanze e ad adottare misure per fermare il traffico di precursori chimici.

La partecipazione di Meloni all’UNGA si concluderà con il suo intervento nel dibattito di Alto livello, previsto per le 19:30 ora locale, che chiuderà il suo viaggio a New York.