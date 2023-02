ONU, Guterres al Consiglio di sicurezza: Russia viola Carta

– “L’invasione russa dell’Ucraina è una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”. Lo ha detto il segretario generale Antonio Guterres aprendo il Consiglio di Sicurezza. Gli scopi e i principi della Carta Onu non sono una questione di convenienza, non sono solo parole, ma sono al centro di ciò che siamo e riflettono la missione guida delle Nazioni Unite”, ha aggiunto, ricordando che un anno fa aveva chiesto di dare una possibilità alla pace, “ma la pace non ha avuto possibilità”.

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha osservato due distinti minuti di silenzio, il primo su proposta del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba per le vittime del suo Paese e il secondo su richiesta dell’ambasciatore russo alle Nazioni Unite Vassily Nebenzia per quelle della Russia in Ucraina dal 2014.

“L’Ucraina resisterà come ha fatto finora, l’Ucraina vincerà, e Putin perderà prima di quanto pensi”, ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in Consiglio di Sicurezza Onu, invitando ad agire “unitamente e rapidamente”.