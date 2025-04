Onorato: “La corsa per la cura è un’onda rosa che travolgerà Roma”

“La prevenzione deve essere un diritto per tutti, non un privilegio per pochi. La Komen Italia, con la ‘Race for the Cure’, ha svolto un ruolo pionieristico nel creare un evento sportivo che promuove la cultura della prevenzione e incoraggia le persone a prendersi cura della propria salute. Questo evento si è affermato come un’importante manifestazione, sostenuta con entusiasmo, che rende il Circo Massimo un grande villaggio dello sport e della festa, accogliendo scuole, giovani e adulti. Alessandro Onorato, assessore allo Sport, turismo, moda e grandi eventi di Roma Capitale, ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno di questa ‘onda rosa’ che avvolgerà nuovamente Roma in occasione della 26esima edizione della manifestazione, presentata presso il Coni.”