In pochi anni OnlyFans ha superato i 130 milioni di utenti, in gran parte per gli abbonamenti per soli adulti, eppure presto introdurrà una novità che non piacerà affatto a chi usava la piattaforma per quel tipo di contenuti. La società con sede nel regno Unito ha appena annunciato che da ottobre vieterà i contenuti più espliciti.

I vertici si sono giustificati dicendo che questo cambio di rotta è “per soddisfare le richieste dei nostri partner bancari e fornitori di pagamenti. Quindi a partire dal 1 ottobre 2021, OnlyFans vieterà la pubblicazione di qualsiasi contenuto contenente comportamenti espliciti. Per garantire la sostenibilità a lungo termine dell’azienda e per continuare a ospitare una comunità inclusiva di creatori e fan, dobbiamo evolvere le nostre linee guida sui contenuti“.

Ovviamente tra i creator più disinibiti è scattato il panico (visto che molti di loro con OnlyFans campano). Ma tranquilli, perché pare che gli influencer continueranno ad essere autorizzati a pubblicare foto o video senza veli, basta che siano “accettabili, non espliciti e rispettino le linee guida”. In teoria non ci sarà nessun pericolo per i profili come quello di Lucas Peracchi, che pubblica soltanto foto artistiche in versione nature. OnlyFans con questa mossa puritana farà la fine di Tumblr.

OnlyFans: l’annuncio.

“Questo cambiamento entrerà in vigore da ottobre. Non sarà più possibile caricare materiale troppo esplicito. Condivideremo maggiori dettagli nei prossimi giorni e sosterremo e guideremo attivamente i nostri creatori attraverso questo cambiamento nelle linee guida sui contenuti. OnlyFans rimane impegnato nei più alti livelli di sicurezza e moderazione dei contenuti di qualsiasi piattaforma social. Tutti i creatori vengono verificati prima di poter caricare qualsiasi contenuto su OnlyFans e tutti i contenuti caricati vengono controllati da sistemi automatizzati e dai moderatori umani”.

È arrivato il tempo di rispolverare quell’idea di aprire un onlyfans con sole figure geometriche. — Pantalaimon (@Pantalaimon83) August 19, 2021

Vi vedo diventare poverə ☺️ pic.twitter.com/AYHueks3FY — Sailor Saturn (@chernajadyra) August 19, 2021