Adua Del Vesco nel 2016 ha scritto un post contro Manuela Arcuri, ma ora ci sono dei dubbi.

Il vaso di Pandora sulla Ares Film è stato scoperchiato e nonostante Mediaset abbia deciso di non trattarlo, sul web l’argomento è ancora caldo.

Il portale BlogTivvu ha infatti riesumato e portato online un vecchio post pubblicato da Adua Del Vesco su Instagram nel 2016 in cui, in modo piuttosto scurrile e volgare, ha offeso una sua collega senza mai nominarla.

La destinataria del post, secondo la ricostruzione che ha fatto Selvaggia Lucarelli, è Manuela Arcuri:

“Cara Collega, che ti nascondi dietro un profilo falso per gettare fango su di me e sull’uomo che amo, sei stata sgamata. Dopo decine di insulti, di menzogne schifose, di cattiverie, ho deciso di reagire: ho dato mandato agli avvocati di procedere legalmente nei tuoi confronti.

So che stai attraversando un periodo buio: dopo le tue ultime apparizioni televisive, la tua carriera è alla frutta. Eri penosa, grassa e cellulitica. Strano. Il tuo BOY-FRIEND non è un PERSONAL TRAINER? Magari nella sua professione non vale niente, proprio come te! Cara collega, uscita dal giro fortunato delle FICTION, non ti rimangono che i REALITY per sfruttare quel briciolo di popolarità che ti è rimasto. Hai superato i trenta già da un po’, la gelosia ti divora perché a parte ‘L’isola dei morti di fama’ non ricevi altre proposte. Il consiglio che ti do: cerca la tua felicità altrove, non invidiare quella degli altri!

Un’ultima cosa: hai trovato un rimedio per il tuo alito puzzolente? Trovalo, altrimenti continueranno a chiamarti bocca di merd*. A presto in tribunale, Adua”.