Rocco Steele è fra gli attori gay più di successo dell’ultima decade e da tempo fa anche l’escort.

Questa settimana Dagospia ha pubblicato un lungo editoriale firmato da Barbara Costa che ha scovato e svelato anche il suo tariffario: l’attore prenderebbe 350 dollari l’ora che diventerebbero solo 1500 se acquisti il pacchetto di una notte intera.

“Questo è quello che sono e me ne frego del resto,” aveva dichiarato Rocco Steele quando è stato eletto Mister International Escort nel 2015. “Ed è questo il servizio che offro: una persona genuina pronta a dare tutto per regalare un’esperienza di qualità. Ti trovi davanti non un bull, ma il vero me stesso, così come sono.”

Sotto la lente d’ingrandimento anche il suo profilo su RentBoy:

“Non accetto denaro per le mie prestazioni. Le mie tariffe sono orarie. Tutto quello che succede durante il tempo che trascorriamo insieme è una scelta fra due adulti consenzienti”.

Durante un’intervista per Vice, Rocco Steele ha confessato che il prezzo lo aiuta a “selezionare la clientela” dato che sono cifre un po’ proibitive.

“Odio quando le persone dicono che mi prostituisco. È umiliante e molto trash. Operatore sessuale è ancora peggio, è troppo clinico. Sembra che debba preparare qualcuno per un’operazione. Non ho problemi con le persone che usano il termine ‘prostituzione‘, però io sono un escort. Non sono solo un pezzo di carne. Sono sentimentale e mi presento a ogni incontro con la volontà di soddisfare tutte le aspettative, in qualunque modo.”

E ancora:

“Ho dovuto cancellare un appuntamento solo una volta, quando un ragazzo era venuto da me e aveva iniziato a fare battute sul mio appartamento. L’ho cacciato. Quando ho iniziato a fare l’escort ero nervoso per i capelli grigi le rughe, e un corpo che non aveva più la perfezione della giovinezza. Ma a un certo punto ho dovuto accettarlo. Non avere più vent’anni e aver ormai passato l’era delle notti di follia mi rende più equilibrato. Ho accettato la fama di daddy. E ho avuto buonissimi riscontri.”

Rocco Steele ha 56 anni.