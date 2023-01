Onestini scatena il panico fra Bruganelli, Salemi e Sorge: il fratello interviene

Luca Onestini ha deciso letteralmente di farsi detestare da due terzi dello staff fisso del Grande Fratello Vip. Ad eccezione di Pierpaolo Pretelli (che non ha mai espresso giudizi) e di Orietta Berti (che lo ama perché è emiliano come lei, sigh), il vippone starebbe sulle pelotas di Sonia Bruganelli, Giulia Salemi e Soleil Sorge.

L’opinionista, la voce dei social e la conduttrice del GFVip Party in diverse occasioni hanno infatti bacchettato Luca Onestini. La prima ad averlo fatto è stata Soleil Sorge chiamata ad avere un confronto con lui proprio nello studio del Grande Fratello Vip.

Soleil e Luca, al centro dello Studio, hanno modo di parlarsi faccia a faccia. Ovviamente la loro storia inizia molti anni fa… e c’entra ovviamente anche la Casa di #GFVIP… pic.twitter.com/tjvqTUSxW0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 2, 2023

Sonia Bruganelli, invece, nel corso delle puntate ha più volte attaccato Luca Onestini fino a ieri quando su Twitter ha retwittato un post in cui gli viene dato del “maestrante sfigato”. La stessa Soleil Sorge ha rincarato la dose scrivendo su Twitter, dopo l’ingresso nella Casa del GFVip della mamma di Luca, un post generico probabilmente (il web ne è certo) rivolto a lei. “Sono le nostre madri a definire chi siamo, e saremo noi madri a definire i nostri figli. I valori sono il risultato e la nostra società ne é l’espressione. Non stupitevi ne giudicate, ma cambiate, potete“.

Sono le nostre madri a definire chi siamo, e saremo noi madri a definire i nostri figli. I valori sono il risultato e la nostra società ne é l’espressione.

Non stupitevi ne giudicate, ma cambiate, potete. #admaiorasemper — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) January 24, 2023

Onestini: la replica di Gianmarco al tweet di Giulia

Giulia Salemi, invece, ha risposto in maniera pubblica a un’accusa dello stesso Onestini, ovvero quella di scegliere di leggere in puntata dei tweet un po’ troppo negativi con il solo intento di screditarlo.

Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana.

I miei sono i più buoni 😉#gfvip — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) January 24, 2023

La risposta della bastarda col tablet è stata notata dal fratello di Luca che, di nuovo, è intervenuto a gamba tesa per difenderlo. “Giulia, non potevi dare messaggio più sbagliato:si devono nascondere gli stupidi leoni da tastiera che scrivono certi tweet. Non chi li riceve, non Luca. Un paio di occhiali e più imparzialità ti aiuteranno a vedere anche quelli belli che ci sono per lui che sono tanti“.