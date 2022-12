Onestini, Edoardo ha una cotta per lui? “Gli piaci e vorrebbe altro da te”

Fin dai primi giorni nella casa del GF Vip Edoardo Donnamaria ha scherzato in maniera maliziosa sia con donne che con uomini. Il volto di Forum si è anche dichiarato fluido, salvo poi sottolineare la sua eterosessualità quando Alberto De Pisis gli ha confessato che provava qualcosa per lui. In queste settimane il romano ha stretto una bella amicizia con Luca Onestini e ieri Antonella Fiordelisi ha fatto una confessione proprio su questo legame.

Onestini, e l’amore platonico di Edoardo Donnamaria.

Onestini e Donnamaria erano sdraiati a letto insieme, quando la Fiordelisi ha fatto una rivelazione all’ex tronista: “Allora non sto scherzando ascoltami, ti sto dicendo quello che è successo prima. Lui ti stava guardando fisso dal letto e io gli ho detto ‘scusa ma Luca ti piace allora?’. E lui mi ha subito detto ‘sì molto’.Guarda che è vero e ha anche detto che ti farebbe. Poi ha anche aggiunto che nella vita potrebbe succedere qualsiasi cosa“.

Edoardo però ha fatto delle precisazioni: “Dai non è vero che lo fissavo! Tu mi hai chiesto se ho un amore platonico con Onestini. Io ho detto ‘perché platonico? Siamo due ragazzi giovani della stessa età e quindi potrebbe succedere di tutto’. Ecco com’è andata fidati Luca“.

Ma la dottoressa non ha mollato: “Ma sono sempre stata una ragazza dalla mente aperte su certe tematiche. Io non ho problemi, se voi vi piacete e la vostra è un’amicizia speciale ve lo potete dire che fa… Io sono molto aperta su certe cose. Sono aperta e voglio un attimo capire che rapporto avete. Sì Luca è etero, ma te Edo?”

Onestini però l’ha subito bloccata: “Anto siamo tutti e due etero!“. Donnamaria ha buttato benzina sul fuoco e ha stuzzicato la fidanzata: “Tranquilla che Luca è etero davvero“.

Edoardo deve stare attento, ci manca solo che sblocchi la gelosia di Anto anche per le sue amicizie maschili.