OnePlus Watch 3: tutte le novità in arrivo

Dopo il successo della generazione precedente, la OnePlus Watch 3 si appresta a debuttare con numerosi miglioramenti, in particolare nelle prestazioni della batteria. In modalità smart, garantisce fino a 120 ore di autonomia, mentre in modalità risparmio energetico offre fino a 16 giorni. Grazie alla ricarica rapida, è possibile avere un’intera giornata di utilizzo dopo soli 10 minuti di ricarica.

Il chipset Snapdragon W5 e il BES2800 MCU Efficiency, combinati all’architettura Dual-Engine, permettono un perfetto bilanciamento tra efficienza energetica e funzionalità avanzate. La batteria OnePlus Silicon NanoStack è passata da 500mAh a 631mAh, riducendo i consumi grazie alla tecnologia 6nm FinFET. L’integrazione di un anodo di silicio, un display a basso consumo e una migliore gestione di WearOS contribuiscono alle eccellenti prestazioni del dispositivo.

Il design della OnePlus Watch 3 unisce eleganza e robustezza, mantenendo una cassa in acciaio inossidabile come nella generazione precedente. La cornice in titanio con rivestimento PVD ne esalta l’eleganza e la solidità. Il display 2D in vetro zaffiro aumenta la luminosità e la resistenza agli urti. Sono previste due colorazioni: la versione Emerald Titanium ha una cornice in titanio argento con un cinturino verde, mentre la versione Obsidian Titanium presenta una cornice nera con cinturino nero, ideale per chi cerca un design minimalista.

Tutti i dettagli sulla OnePlus Watch 3 saranno rivelati durante l’evento ufficiale del 18 febbraio, e sarà possibile seguire approfondimenti sul canale YouTube ufficiale di OnePlus Europa.