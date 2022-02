OnePlus ha presentato oggi OnePlus Nord CE 2 5G, nuovo dispositivo di fascia media con caratteristiche avanzate tra cui display AMOLED a 90 Hz, OxygenOS 11 e il supporto 5G. Lo smartphone supporta la ricarica super veloce da 65W che in 15 minuti di carica fornisce alla batteria a doppia cella da 4.500 mAh fino a un giorno di energia, due volte più veloce del OnePlus Nord CE originale, e può portare il dispositivo dall’1 al 100 per cento in 32 minuti. SUPERVOOC 65W è una soluzione di ricarica a bassa tensione, con 8 sensori di temperatura e un circuito integrato di ricarica indipendente pensato per garantire il monitoraggio in tempo reale delle termiche all’interno del telefono durante la ricarica e una maggiore sicurezza ed efficienza.

OnePlus Nord CE 2 è dotato di un software intelligente che riduce il tempo trascorso al 100 per cento della batteria durante la ricarica notturna, per migliorarne la salute e la longevità. La presa per la ricarica veloce e un cavo USB-C rosso sono inclusi nella confezione. Ad alimentare OnePlus Nord CE 2 è il chipset octa-core MediaTek Dimensity 900, con un’architettura a 6 nm e predisposto alle velocità di rete 5G e Wi-Fi 6. Il design del processore MediaTek Dimensity 900 è stato ottimizzato in un’ottica di efficienza energetica, per garantire un migliore controllo termico, la stabilità del sistema e lunghe sessioni di gioco. Il display è un AMOLED fluido FHD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, certificato HDR10+.

Per quanto concerne il comparto fotografico, OnePlus Nord CE 2 ha una tripla fotocamera posteriore da 64 MP, composta da un sensore primario da 64 MP con apertura focale 1.7, una fotocamera ultra-wide da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. L’hardware della fotocamera di OnePlus Nord CE 2 si combina anche con un software AI per la modalità notturna: Nightscape scatta fino a nove immagini differenti a diverse esposizioni e le unisce per generare foto più nitide. La modalità Ritratto è stata migliorata con un rilevamento delle linee più preciso ed è possibile regolare il livello di profondità di campo che il software suggerisce al momento dello scatto. La modalità Ritratto è supportata sia dalla fotocamera posteriore da 64 MP che dalla fotocamera selfie da 16 MP. Si può registrare con entrambe le fotocamere, anteriore e posteriore, contemporaneamente grazie a Dual-View Video.

OnePlus Nord CE 2 sarà disponibile nelle colorazioni Gray Mirror e Bahama Blue: il primo ha una finitura a specchio dal carattere appariscente e luccicante, mentre il secondo è ha una finitura liscia e graduata dal blu al giallo. Lo spessore è di 7,8 mm, e il telefono è dotato di jack per le cuffie, due slot per le schede SIM e uno slot per microSD, con cui possiamo espandere la memoria del dispositivo fino ad 1 TB. Viene preinstallata la versione ottimizzata della OxygenOS 11, arricchita con una modalità scura migliorata, nuove funzionalità per l’utilizzo con una sola mano e altro ancora. OxygenOS 12 sarà disponibile per il dispositivo nella seconda metà del 2022. In totale, OnePlus Nord CE 2 riceverà 2 anni di aggiornamenti della versione di Android e 3 anni di patch di sicurezza Android. In Europa, il dispositivo sarà in vendita sul sito del produttore e su Amazon a partire dal 10 marzo, con preordini disponibili dal 3 marzo. Entrambe le colorazioni saranno disponibili a partire da 359 euro nella versione con 8GB di RAM e 128GB di storage.