OnePlus svela la nuova serie di punta: OnePlus 13 e 13R

OnePlus ha presentato ufficialmente i suoi nuovi smartphone di punta, il OnePlus 13 e il OnePlus 13R, mirati a offrire prestazioni elevate, un comparto fotografico migliorato e un’esperienza utente avanzata grazie al sistema operativo OxygenOS 15.

Il OnePlus 13 è progettato attorno a un sistema a tripla fotocamera, in collaborazione con Hasselblad, che include un sensore principale da 50 MP con OIS, un teleobiettivo Triprism 3X da 50 MP e un’ultra-grandangolare da 50 MP. Tra le caratteristiche principali ci sono la modalità Clear Burst per scatti rapidi, l’Action Mode per soggetti in movimento e la registrazione video in 4K Dolby Vision. Questo smartphone è alimentato dalla piattaforma Snapdragon 8 Elite e presenta un display QHD+ da 6,7 pollici con tecnologia ProXDR a 120 Hz, che promette un’ottima fluidità visiva. Inoltre, la tecnologia RadiantView offre una visione chiara anche in luce solare intensa. Il OnePlus 13ha certificate IP68 e IP69 per la durabilità.

Il supporto all’intelligenza artificiale in OxygenOS 15 include funzionalità come Intelligent Search, Circle to Search e AI Notes, permettendo ricerche avanzate e la generazione di appunti semplificata. La AI Translation consente traduzioni in tempo reale in oltre 20 lingue, rendendo il dispositivo utile anche per viaggi. Strumenti come AI Detail Boost, AI Unblur e AI Reflection Eraser migliorano le capacità fotografiche. Il OnePlus 13 è disponibile in tre colorazioni e ha una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida.

Il OnePlus 13R è alimentato dalla piattaforma Snapdragon 8 Gen 3, con fino a 12 GB di RAM e progettato anche per i gamer. È dotato di un display 1,5K ProXDR da 6,78 pollici e presenta un sistema a tripla fotocamera simile, con un obiettivo principale da 50 MP e un sensore per ritratti. Inoltre, ha una batteria da 6.000 mAh e supporto alla ricarica rapida 80W SUPERVOOC.

Il OnePlus 13 ha un prezzo di 1.029 euro per la versione 12+256 GB e 1.179 euro per la versione 16+512 GB, con i preordini che partiranno il 18 dicembre. Il OnePlus 13R è in vendita a 769 euro. Offerte speciali e sconti sono disponibili su OnePlus.com e OPPO Store, offrendo vantaggi come sconti per studenti, bonus per la permuta e accessori inclusi con l’acquisto.