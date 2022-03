Oppo e OnePlus rimarranno due brand separati, ma la compagnia che li produce è ormai una sola: per questo le due linee di smartphone condivideranno alcune innovazioni tecnologiche, a cominciare dalla ricarica superveloce. Attualmente i top di gamma delle due case, OnePlus 10 (non ancora disponibile in Europa) e Find X5 Pro, offrono 80W di ricarica rapida, ma a quanto pare OnePlus è prossima a lanciare un device che raggiungerà 160W di ricarica, secondo la registrazione del device per l’approvazione alla messa in vendita effettuata in Cina. Al momento non è chiaro se il dispositivo in questione farà parte della linea OnePlus 10, magari con il lancio internazionale di un ipotetico OnePlus 10 Ultra, né quando il device verrà lanciato sul mercato. Secondo le indiscrezioni, si tratterà di uno smartphone con display da 6.7 pollici e tre fotocamere sul retro, equipaggiato da chip MediaTek Dimensity 8100. Recentemente Realme, brand che fa parte della stessa azienda che produce Oppo e OnePlus, ha annunciato che il prossimo GT Neo 3 verrà equipaggiato di tecnologia di ricarica a 150W.