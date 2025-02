OnePlus punta ai modelli compatti: in arrivo OnePlus 13 Mini

Recenti informazioni condivise su Weibo riguardano il OnePlus 13 mini, che potrebbe presentare una configurazione fotografica duale, abbandonando l’idea di un triplo sensore. Il dispositivo potrebbe essere dotato di un sensore principale da 50 megapixel e di un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 2x, escludendo l’ultra-grandangolo. Questa decisione è supportata da un sondaggio che ha mostrato come il 60% degli intervistati preferisca il teleobiettivo.

In termini di design e specifiche, il OnePlus 13 mini è previsto con un display OLED LTPO da 6,31 pollici e risoluzione 1,5K, cornici sottili, processore Snapdragon 8 Elite, e un elegante design con cornice in metallo e retro in vetro. Nonostante il termine “mini”, il suo schermo risulta leggermente più grande rispetto ad altri modelli di dimensioni simili.

Il lancio del OnePlus 13 mini è atteso nel secondo trimestre del 2025 e si troverà in competizione diretta con dispositivi importanti come il Galaxy S25 e l’iPhone 16. La scelta di un teleobiettivo suggerisce una particolare attenzione agli scatti ravvicinati e di ritratto, il che potrebbe affascinare i fotografi, ma potrebbe anche deludere chi cerca più versatilità.

Nonostante l’assenza dell’ultra-grandangolo, la continua collaborazione con Hasselblad potrebbe garantire un’ottimizzazione della qualità delle immagini. Le sue dimensioni compatte e le elevate prestazioni del processore Snapdragon 8 Elite lo rendono una scelta promettente per chi desidera potenza e maneggevolezza, richiamando alla mente il vecchio Xperia Compact.