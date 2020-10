OnePlus, a pochi mesi dal lancio della nuova serie 8, aggiunge un terzo smartphone alla line up presentando il modello 8T. Lasciando pressoché invariato il potente hardware che caratterizza i flagship dell’azienda cinese, il nuovo telefono è stato migliorato sensibilmente sul fronte del display e della ricarica: il primo diventa piatto e con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ha ottenuto la valutazione A+ da Display Mate, offre una luminosità massima fino a 1.100 nit e permette 8.192 livelli di luminosità. Per quanto riguarda la seconda, OnePlus 8T è dotato di tecnologia a doppia batteria per complessivi 4500mAh e, grazie alla Warp Charge 65, la più veloce soluzione di ricarica realizzata dall’azienda, in 39 minuti viene completata una carica completa dello smartphone. Visto l’enorme sollecitazione alla quale sono sottoposte le due batterie, OnePlus ha dotato l’8T di ben 12 sensori di temperatura al suo interno, che affiancano un chip di sicurezza integrato nell’adattatore e nel cavo.

